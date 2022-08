नई द‍िल्‍ली. आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राष्‍ट्रीय संयोजक और द‍िल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरव‍िंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) का आज जन्‍मद‍िन है. आज वह 54 साल के हो गए हैं. उनके जन्‍मदिन पर उनके प्रशंसक उनको अलग-अलग माध्‍यम से जन्‍मद‍िन की शुभकामनाएं प्रेष‍ित कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने भी सीएम अरव‍िंद केजरीवाल को ट्वीट के जर‍िए जन्‍मद‍िन की बधाई दी है और उनकी लंबी उम्र और उनके अच्‍छे स्‍वास्‍थ्‍य की कामना की

मुफ्त शिक्षा और इलाज रेवड़ी नहीं, देश को नंबर 1 बनाने के लिए जरूरी- अरविंद केजरीवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट क‍िया-‘ दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरव‍िंद केजरीवाल जी को जन्मदिन की बधाई. मैं उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं’.

पीएम के बधाई संदेश पर र‍िप्‍लाई करते हुए र‍िट्वीट कर सीएम केजरीवाल ने कहा- थैंक्‍य सर!

बताते चलें क‍ि सीएम केजरीवाल के जन्‍मद‍िन पर द‍िल्‍लीभर में पार्टी के कार्यकर्ता और उनके प्रशंसकों की ओर से उनकी लंबी उम्र और अच्‍छे स्‍वास्‍थ्‍य के ल‍िए यज्ञ और हवन के अलावा भंड़ारा आद‍ि के कार्यक्रम भी रखे हैं. सोशल मीड‍िया खासकर ट्वीटर पर उनके जन्‍मदिन पर हैशटैग #लोकप्र‍िय मुख्‍यमंत्री जबर्दस्‍त ट्रेंड कर रहा है. हालांक‍ि आज सीएम केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं.

इसके अलावा अन्‍य ने भी ट्वीटर के माध्‍यम से जन्‍मद‍िन की बधाई दी.

केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने ट्वीट क‍िया- दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री

@ArvindKejriwal जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ की आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें.

द‍िल्‍ली के ड‍िप्‍टी सीएम एवं श‍िक्षा मंत्री मनीष स‍िसोद‍िया ने ट्वीट करते हुए एक न्‍यूज क्‍ल‍िप‍िंग शेयर करते हुए सीएम केजरीवाल को बधाई देते हुए कहा- जरूर पढ़ें… निजी स्कूलों से शिफ्ट हुए दिल्ली सरकार के स्कूली छात्रों की दिलचस्प गवाही. ये है @अरविंद केजरीवाल का शिक्षा का मॉडल ज‍िसकी जरूरत भारत को नंबर एक देश बनाने के लिए है. जन्मदिन की शुभकामनाएं अरविंद केजरीवाल सर.

Must read… interesting testimonies of Delhi govt school students who shifted from private schools.

This is @ArvindKejriwal model of education which is needed to make India, the number-one country.

Happy Birthday @ArvindKejriwal Sir. pic.twitter.com/8za8H1Lr9X

