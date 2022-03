नई द‍िल्‍ली. पंजाब व‍िधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Election) में प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बधाई दी है. पीएम मोदी ने ट्वीट के जर‍िए बधाई देते हुए केंद्र की ओर से राज्‍य सरकार को हरसंभव मदद का आश्‍वासन भी द‍िया है. प्रधानमंत्री की ओर से दी गई बधाई पर द‍िल्‍ली सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्‍ट्रीय संयोजक अरव‍िंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने थैक्‍यू बोला है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से करीब 13 घंटे पहले ट्वीट क‍रते हुए सीएम केजरीवाल को बधाई दी थी. पीएम मोदी (PM Modi) ने ट्वीट कर ल‍िखा था क‍ि ‘मैं आप को पंजाब चुनाव में जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं. मैं पंजाब के कल्याण के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन देता हूं.

I would like to congratulate AAP for their victory in the Punjab elections. I assure all possible support from the Centre for Punjab’s welfare. @AamAadmiParty

