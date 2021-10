Kisan Andolan: टिकरी के बाद गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस ने हटाए बैरिकेड, NH24 खुला!

नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार के तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्‍ली-यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के धरना स्‍थल पर लगे बैरिकेडिंग को पुलिस ने हटाना शुरू कर दिया है. दिल्‍ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि सरकार की तरफ से आदेश है इसलिए हम बैरिकेडिंग हटाकर रास्ता खोल रहे हैं.

बैरिकेड हटने के बाद एक बार फिर गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आवाजाही आसान हो जाएगी. जबकि इस मामले को लेकर डीसीपी ईस्ट प्रियंका कश्यप ने कहा कि बैरिकेडिंग को हटा रहे हैं और यह काम एक घंटे के अंदर हो जाएगा. हमें आदेश आए हैं इसलिए हम बैरिकेडिंग को हटा रहे हैं. अभी हम हाईवे पर लगे बैरिकेडिंग को हटा रहे हैं. वहीं, बैरिकेड हटने के बाद नेशनल हाईवे 9 और नेशनल हाईवे 24 खुल जाएगा. वहीं, इससे पहले दिल्‍ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर से बैरिकेड हटा लिए हैं.

