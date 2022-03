मई में खुल जाएगी प्रगति मैदान टनल, डिप्टी CM मनीष ने खुद Photos Share कर बताया

नई दिल्ली. प्रगति मैदान टनल प्रोजेक्ट और रोड कोरिडोर का काम लगभग पूरा हो चुका है. सब कुछ प्लानिंग के अनुसार रहा तो अगले एक महीने में यह टनल और सड़क आम लोगों के लिए खुल जाएगा. सोमवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और ​अधिकारियों से विभिन्न जानकारियां लीं.

मनीष सिसोदिया ने दौरे के बाद इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ फोटोज शेयर करते हुए लिखा, ‘प्रगति मैदान पर स्थित टनल का आज निरीक्षण किया. यह टनल भैरो मार्ग, मथुरा रोड और रिंग रोड पर है. यह प्रोजेक्ट तकरीबन पूरा हो चुका है. इस रोड पर ट्रैफिक आम लोगों के लिए एक महीने में शुरू हो जाएगा’.

बता दें कि इस प्रोजेक्ट का बहुत सा काम पूरा हो चुका है. कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ साथा दीवारों पर पेंटिंग का काम भी पूरा हो चुका है. इस महीने के की शुरुआत में मनीष सिसोदिया ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की थी और प्रोजेक्ट से जुड़ी विभिन्न जानकारियां ली थीं. यही कारण है कि सोमवार को वे इस प्रोजेक्ट का निरीजक्षण करने पहुंचे. सिसोदिया का कहना था कि यह प्रोजेक्ट अप्रेल अंत या मई में शुरू हो जाएगा.

Reviewed the construction of the roads and tunnel around/under Pragati Maidan, Bhairon Marg, Mathura Road and Ring Road. This corridor will soon ease traffic in and around Ring Road and India Gate.

The work is almost complete and will be ready to be opened in a month. pic.twitter.com/Q6eDXbt69u

