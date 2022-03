राष्ट्रपति कोविंद ने पुरानी दिल्ली में किया नए 'हेरीटेज पार्क' का उद्घाटन, खासियत जान आप देखे बिना नहीं रहेंगे

नई दिल्ली: दिल्ली वालों को हेरिटेज पार्क के रूप में एक और पार्क मिल गया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind)ने रविवार को पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद के पास एक नये ‘हेरिटेज पार्क’ (Heritage Park) का उद्घाटन किया. पार्क में मुगल शैली की एक बारादारी (पवेलियन) है और यह उद्यान विभिन्न तरह के फूलों से सुशोभित है. रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच पार्क को लोगों के लिए खोला गया.

राष्ट्रपति कोविंद ने एक पट्टिका का अनावरण कर पार्क का उद्घाटन किया. वह अपने संक्षिप्त दौरे के दौरान उद्यान में टहले भी और कई फोटो भी खिंचवाते नजर आए. इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्याल अनिल बैजल, मुख्य सचिव विजय देव और भाजपा शासित तीनों नगर निगमों के महापौर, राज्यसभा सदस्य रूपा गांगुली और भाजपा के वरिष्ठ नेता वैजयंत पांडा भी उपस्थित थे.

President Ram Nath Kovind inaugurated ‘Charti Lal Goel Heritage Park’ at Parade Ground Road, near Red Fort, Delhi. The park is developed by the North Delhi Municipal Corporation. pic.twitter.com/kpWBhPDzRO

— President of India (@rashtrapatibhvn) March 20, 2022