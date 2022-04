दिल्ली सरकार के एजुकेशन मॉडल के मुरीद हुए पंजाब के CM भगवंत मान, स्कूलों को देख क्या कहा

नई दिल्ली: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली दौरे पर हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज यानी सोमवार को कालकाजी के डॉ. बीआर अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का दौरा किया. दिल्ली के स्कूल का दौरा करने के बाद भगवंत मान केजरीवाल सरकार के एजुकेशन मॉडल के मुरीद हो गए. भगवंत मान ने केजरीवाल सरकार के सरकारी शिक्षा को नेक्स्ट लेवल एजुकेशन करार दिया.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, स्कूलों का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा यह नेक्स्ट लेवल की शिक्षा है. यह कुछ ऐसा है, जिसके बारे में बड़े स्कूल सोच भी नहीं सकते, उसे सरकारी स्कूलों ने लागू कर दिया है. डिजिटल शिक्षा हो रही है. बड़ी कंपनियों का सहयोग है. मैंने अमेरिका-कनाडा में ऐसे स्कूल देखे हैं लेकिन भारत में नहीं.

This is next-level education. Something which can’t be thought of by big schools has been implemented by Govt schools. Digital education is taking place. There is collaboration with big companies. I’ve seen such schools in America-Canada but not in India: Punjab CM Bhagwant Mann pic.twitter.com/4K8cL8Hk4E

