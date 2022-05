भारतीय रेलवे ने ट्रेन में लगाई यह खास सीट, नाम दिया 'बेबी बर्थ', जानें वजह

नई दिल्ली: नवजात बच्चों संग ट्रेन में सफर करने वाली महिलाओं के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी है. माताओं को आराम सफर देने के लिए रेलवे ने ट्रेनों में बेबी बर्थ की शुरुआत की है. हालांकि, यह अभी ट्रायल के तौर पर है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली मंडल उत्तर रेलवे ने चुनिंदा ट्रेनों में परीक्षण के आधार पर ‘बेबी बर्थ’ की शुरुआत की ताकि माताओं को अपने शिशुओं के साथ आराम से सोने की सुविधा मिल सके.

समाचार एजेंसी एएनआई ने बेबी बर्थ की तस्वीरों को साझा किया है, जिसमें लोअर बर्थ पर रेलवे ने एक खास सीट लगाने की व्यवस्था की है, जो महिला के साथ सफर कर रहे बच्चे के लिए होगी. इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह बर्थ लगाई गई है. यहां बताना स्पष्ट है कि इसे अभी ट्रायल के तौर पर शुरू किया जा रहा है. अगर इसका परीक्षण सफल रहा तो जल्द ही कई ट्रेनों में यह देखने को मिलेगा.

दरअसल, सबसे पहले उत्तर रेलवे के लखनऊ डिविजन ने बेबी बर्थ नाम से यह खास पहल की है, जिसमें लोअर बर्थ के साथ एक छोटा बर्थ जुड़ा होगा, जो बच्चे के लिए होगा. इसे बेबी बर्थ कहा जाएगा. यह बर्थ उन महिला यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगी जो अपने बच्चों के साथ बाहर जाती हैं और अपने साथ यात्रा कर रहे बच्चों को अतिरिक्त बर्थ में सुलाकर इसका लाभ उठा सकती हैं. रेलवे बर्थ के बगल में सुरक्षा उपाय के तौर पर एक स्टॉपर भी मुहैया कराएगा ताकि छोटा बच्चा सोते समय नीचे न गिरे.

Delhi Division, Northern Railways introduces ‘Baby Berth’ on a trial basis in selected trains for facilitating mothers to comfortably sleep along with their infants. pic.twitter.com/0Jn6nExjgg

— ANI (@ANI) May 10, 2022