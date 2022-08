Rain Alert: दिल्ली के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, उमसभरी गर्मी से मिली राहत, यहां लगा जाम

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी के मध्य हिस्से में रविवार को दोपहर बाद भारी बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली. भारी से हल्की बारिश लुटियन दिल्ली और बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस और मथुरा रोड जैसे इलाकों में हुई. इसकी वजह से कुछ इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई.

स्मिता नामक एक यात्री ने बताया, ‘‘मुझे अपराह्न ढ़ाई बजे मथुरा रोड पहुंचना था और इसलिए मैं एक बजे नोएडा से निकली. दो बजे प्रगति मैदान पहुंचने के बावजूद मैं अपराह्न 2:45 बजे अपने गंतव्य तक पहुंच सकी. बारिश की वजह से सड़क बंद थी और इसकी वजह से मुझे मथुरा रोड के आसपास करीब 45 मिनट घूमना पड़ा.’’ भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक दिल्ली में रविवार की सुबह उमस भरी रही और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आईएमडी ने कहा कि रविवार सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्ष आर्द्रता 83 प्रतिशत रही.

#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the city; brings down temperatures and heat. Visuals from Firozshah road pic.twitter.com/gwq0djgLgf

— ANI (@ANI) August 21, 2022