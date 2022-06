दिल्ली-NCR में आज भी हो रही झमाझम बारिश, इस तारीख से दिल्लीवाले लेंगे मानसून का मजा

नई दिल्ली. दिल्ली-एनसीआर का मौसम इस समय खुशनुमा बना हुआ है. मंगलवार सुबह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया है. बारिश की ठंडी फुहारों के साथ दिल्लीवासी मौसम का मजा ले रहे हैं. आईएमडी बुलेटिन के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली और आस पास के इलाकों में दिनभर बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार दोपहर या शाम तक गरज के साथ छीटें पड़ने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली-नोएडा और एनसीआर के अन्य इलाकों में आज हो रही बारिश से तापमान में गिरावट देखी गई है. दूसरी ओर अच्छी बात यह है कि मौसम विभाग के अनुसार, इस बार मानसून समय से पहले आ जाएगा. यानी इस बार बारिश 27 जून से पहले ही दिल्ली में दस्तक दे देगी. पिछले साल की बात करें तो दिल्ली में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मानसून नहीं आया था. 2021 में मानसून 13 जुलाई के बाद पहुंचा था जो कि 19 वर्षों में सबसे देर से पहुंचने वाला मानसून बन गया था.

#WATCH | Parts of Delhi receive rainfall, visuals from Congress office.

As per IMD’s weather forecast, Delhi will experience a ‘generally cloudy sky with light rain’ today. pic.twitter.com/PMt0W19NlS

— ANI (@ANI) June 21, 2022