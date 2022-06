Rajendra Nagar Voting LIVE: राजेंद्र नगर में राघव चड्ढा ने डाला वोट, वोटरों से की यह खास अपील

दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राजिंदर नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाला. राघव चड्ढा के सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी. वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि लोग भ्रष्टाचार मुक्त शासन और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार पाने के लिए मतदान करेंगे.

उन्होंने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भी- हमारी सरकार द्वारा, एक विधायक के रूप में मेरे द्वारा लगभग 2 वर्षों तक किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए- राजिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र के लोग एक बार फिर एक पार्टी और व्यक्ति को मौका देंगे, जो इस गति को धीमी नहीं होने देगा.

Delhi | AAP Rajya Sabha MP Raghav Chadha casts his vote for Rajinder Nagar assembly by-poll. The seat fell vacant after Chadha was elected as an MP.

He says, “People will vote to get corruption-free governance and everyone’s right to lead a life of dignity.” pic.twitter.com/qDsCPgLzbR

— ANI (@ANI) June 23, 2022