नई दिल्ली. साड़ी (Saree Controversy) को भारतीय परम्परा का प्रतीक माने जाने के बावजूद एक महिला पत्रकार को राजधानी दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में एंट्री न देने से संबंधित वीडियो वायरल होने के बाद रेस्‍टोरेंट प्रबंधन (Restaurant Management) को भी अपनी सफाई देने के लिए मैदान में कूदना पड़ा है. ऐसे में आरोप-प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है. सोशल मीडिया के जरिए रेस्टोरेंट ने सफाई देते हुए कहा कि हमारे यहां हर स्‍टाइल में स्‍वागत है और जो भी आरोप लगे हैं वे बेबुनियाद हैं. इसके अलावा ट्वीटर पर कुछ वीडियो जारी किए हैं.

बता दें कि महिला पत्रकार अनीता चौधरी की ओर से जारी वीडियो में जहां होटल कर्मचारियों को यह कहते सुना जा सकता है कि वह साड़ी में अंदर नहीं जा सकती, वहीं होटल प्रशासन ने भी बीते बुधवार को एक बयान जारी करके इस आरोप का खंडन किया है. रेस्टोरेंट के आधिकारिक हैंडल ने इस मामले के कई वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किए और कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वह भ्रामक है, क्योंकि एक घंटे के घटनाक्रम को केवल 10 सेकेंड के वीडियो में समेटने का प्रयास किया गया है, जबकि महिला पत्रकार ने उसके मैनेजर को थप्पड़ मारा था. होटल ने थप्पड़ मारने की सीसीटीवी फुटेज भी पोस्ट की है.

CCTV footage shared by instagram handle of #aquilarestaurant in which the saree clad woman had assaulted their manager. However the usual #fakenews mongers spread their lies on social media. Video courtesy instagram handle of the restaurant @richaanirudh @TrulyMonica @BBTheorist pic.twitter.com/h21sqGsU10

रेस्टोरेंट प्रबंधन ने कही ये बात

रेस्टोरेंट प्रबंधन का कहना है कि महिला को गेट पर इंतजार करने के लिए कहा गया था, क्योंकि उसके नाम पर कोई रिजर्वेशन नहीं था. इसके बावजूद उसने रेस्टोरेंट में प्रवेश किया और कर्मचारियों के साथ बदजुबानी शुरू कर दी. इतना ही नहीं, बात-बात में महिला पत्रकार ने प्रबंधक को थप्पड़ मार दिया. इसके समर्थन में होटल प्रशासन ने अपने पोस्ट के साथ सीसीटीवी वीडियो फुटेज संलग्न किया है. इसके अलाव रेस्टोरेंट ने कहा है, ‘हम पारदर्शिता में यकीन करते हैं इसलिए उन लोगों की झलक आपको दिखा रहे हैं जो पहले ट्रेडिशनल ड्रेस कोड में हमारे रेस्टोरेंट में आ चुके हैं.

Saree is not allowed in Aquila restaurant as Indian Saree is now not an smart outfit.What is the concrete definition of Smart outfit plz tell me @AmitShah @HardeepSPuri @CPDelhi @NCWIndia

Please define smart outfit so I will stop wearing saree @PMishra_Journo #lovesaree pic.twitter.com/c9nsXNJOAO

— anita choudhary (@anitachoudhary) September 20, 2021