दिल्ली: 450 निर्माणाधीन साइटों पर अनियमितता मिलने पर 1.30 करोड़ का जुर्माना, एंटी डस्ट का दूसरा फेज शुरू

नई दिल्ली. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने‌ एंटी डस्ट अभियान (Anti dust campaign in Delhi) के दूसरे चरण (Second Phase) की शुरुआत की है. इसके तहत आज कड़कड़डूमा में NBCC की साइट का निरीक्षण किया गया, जहां पर नियमों का उल्लघंन मिलने पर 5 लाख का जुर्माना लगाया. गोपाल राय ने कहा कि इस अभियान के तहत 25 विभागों की टीमें दोबारा से दिल्ली में निर्माणाधीन साइटों का निरीक्षण करेंगी. एंटी डस्ट अभियान के पहले चरण में 450 निर्माणाधीन साइटों पर अनियमितता पाए जाने पर करीब 1.30 करोड़ का जुर्माना लगाया गया.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय‌ ने आज एंटी डस्ट अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की. जिसके तहत आज कड़कड़डूमा क्षेत्र में एनबीसीसी की निर्माणाधीन ‌साइट का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि चारों तरफ पराली जलने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. पिछले 10 दिनों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में 45 हजार से ज्यादा जगहों पर पराली जलाई. हवा के रूख में बदलाव के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है.

दिल्ली की 25 विभाग को एंटी डस्ट कैंपेन में लगाया गया

मंत्री गोपाल राय ने कहा कि “दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत अक्टूबर से की गई थी. उसका दूसरा चरण आज से शुरू किया जा रहा है. हमारी टीमें दोबारा से दिल्ली में निर्माणाधीन साइटों का निरीक्षण करेंगी.” निर्माणाधीन साइटों पर धूल के कण उड़कर हवा में मिलते हैं, जिससे पीएम 10, पीएम 2.5 के स्तर में बढ़ोतरी होती है. ऐसे में एंटी डस्ट अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू किया है. दिल्ली के अंदर करीब 25 विभागों को एंटी डस्ट टीम बनाने का निर्देश दिया है.

गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार कई अभियान चला रही है जिसमें रेड लाईट आन-गाड़ी आफ अभियान, पराली गलाने का अभियान उसके अलावा एंटी ओपेन वर्निग अभियान चला रही है. एंटी ओपन बर्निंग अभियान के तहत 550 टीमें गठित की गई हैं, जो पूरी दिल्ली में ओपन बर्निंग को रोकने का काम कर रही है.

दिल्ली की सड़कों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव

पर्यावरण मंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 5 बिंदुओं पर काम शुरू कर दिया है. कल से हमने एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन शुरू किया है. आज हम एंटी डस्ट कैंपेन का दूसरा चरण शुरू किया है जिससे अगर कोई ऐसे निर्माण साइट जहां से धूल से प्रदूषण हो रहा हो, उसे रोका जा सके.

पूरी दिल्ली के अंदर सड़कों पर पानी के छिड़काव का अभियान भी चल रहा है. साथ ही अभी तक हमने 2700 एकड़ से ज्यादा खेतों मे पराली पर बायोडिकम्पोजर के छिड़काव का काम पूरा कर लिया है और 20 नवम्बर तक 4000 एकड़ में बायोडिकम्पोजर का छिड़काव कर दिया जाएगा. इस तरह हम दिल्ली के अंदर के सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं.