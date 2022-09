नई दिल्‍ली. गुजरात (Gujarat) के सूरत (Surat) की रहने वाली अन्वी अपने परिवार के साथ शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से मिलीं. 14 साल की अन्वी को बचपन से कई गंभीर बीमारियां थीं लेकिन योग अपनाने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया. दरअसल बचपन से ही अन्‍वी कई गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी. 2008 में जब अन्वी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि यह मुश्किलों के साथ पैदा हुई है तो पूरा परिवार काफी निराश हुआ था. अब अन्‍वी देश और दुनिया के लिए मिसाल हैं.

अन्वी के पिता विजय भाई और मां अवनि झांझरूकिया ने बताया कि हमने खुली आंखों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का जो सपना देखा था, वह आज सच हो गया. हमारे चेहरे की मुस्कान से आप पढ़ सकते हैं कि हमें कैसा लगा होगा. जब पीएम मोदी से मिलने जा रहे थे तो सोच रहे थे, पता नहीं कैसी मुलाकात रहेगी लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी हमसे मिले, उससे हम सब बेहद खुश हैं. अन्वी के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पर जब प्रधानमंत्री मोदी ने हस्ताक्षर किए तो यह हमारे लिए जीवन के सबसे अनमोल क्षण थे.

#WATCH | Delhi: 14-yr-old Anvi, suffering from down syndrome with 75 percent intellectual disability, popularly known as

Rubber Girl, met PM Modi today pic.twitter.com/dmcuHjGdnQ

— ANI (@ANI) September 10, 2022