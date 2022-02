बड़ी खबरः DDMA की बैठक में फैसला, दिल्ली में 7 फरवरी से खुलेंगे स्कूल, नहीं हटेगा Night Curfew

नई दिल्ली. राजधानी में कोरोना के लगातार घट रहे मामलों को देखते हुए अब DDMA की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है. सूत्रों के अनुसार लंबे समय से स्कूलों के खुलने को लेकर चल रहे असमंजस को खत्म करते हुए निर्णय किया गया है कि 7 फरवरी से कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे. वहीं नर्सरी से 8वीं तक की क्लासेज 14 फरवरी से खोली जाएंगी. इस दौरान जिन शिक्षकों का कोरोना टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें काम पर आने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी संचालन अब सामान्य तौर पर किया जा सकेगा. वहीं बैठक में जिम और स्विमिंगपूल खोलने पर भी सहमति बन गई है.

सूत्रों के अनुसार बैठक में नाइट कर्फ्यू हटाने पर फैसला नहीं हो सका है. हालांकि नाइट कर्फ्यू का समय 1 घंटे कम कर दिया गया है. अब नाइट कर्फ्यू रात 10 की जगह 11 बजे से शुरू होगा और सुबह 5 बजे तक रहेगा.

ऑफिसों पर कोई पाबंदी नहीं

इसके साथ ही दिल्ली के दफ्तरों में अब 100 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी. पहले दफ्तर 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने के निर्देश थे जिसे अब हटा लिया गया है और दफ्तरों में सामान्य तौर पर काम किया जा सकेगा. वहीं मास्क लगाने को लेकर भी एक बड़ा निर्णय लिया गया है. अब यदि कार में कोई अकेला चल रहा होगा तो उसे मास्क लगाना जरूरी नहीं होगा. हालांकि यदि कार में एक से ज्यादा लोग होंगे तो सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा.

All restaurants can now open till 11 pm. All Govt and private offices have been permitted to function at 100% capacity. Gyms and swimming pools to also reopen: Delhi Deputy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/Wmu2Y6XwSy

— ANI (@ANI) February 4, 2022