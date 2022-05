पूरी थी तैयारी, अफसर भी थे मौजूद; फिर शाहीन बाग में अचानक क्यों नहीं चल पाया बुलडोजर, यह है वजह

नई दिल्ली: दिल्ली के जहांगीरपुरी और तुगलकाबाद में अतिक्रमण हटाने के बाद आज शाहीन बाग के इलाकों में बुलडोजर के एक्शन की बारी थी, मगर एक खास वजह से अतिक्रमण हटाओ अभियान टाल दिया गया. हालांकि, निगम के अफसर मौजूद थे और बुलडोजर भी पहुंच गया था, मगर पुलिस की मौजूदगी नहीं होने की वजह से अभियान को स्थगित करना पड़ा. भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने के लिए नए एक्शन प्लान के तहत आज यानी गुरुवार को शाहीन बाग में डिमोलिशन की योजना बनाई थी, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर सेंट्रल डोन एसडीएमसी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राजपाल ने कहा कि हमने अपने कार्यक्रम और हमारे अधिकारियों के बारे में पुलिस को पहले ही सूचित कर दिया था, बुलडोजर भी वहां (शाहीन बाग क्षेत्र) पहुंच गया था, मगर पर्याप्त पुलिस बल की अनुपलब्धता के कारण हमने आज का कार्यक्रम स्थगित कर दिया.

Delhi | We’ve already informed police about our program &our officials, bulldozer also reached there (Shaheen Bagh area) but due to non-availability of sufficient force, we postponed today’s program: Rajpal, Chairman standing committee,SDMC central zone on anti-encroachment drive pic.twitter.com/cU4Kw3BGtd

— ANI (@ANI) May 5, 2022