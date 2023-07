नई दिल्ली: अभी मानसून ने दिल्ली में ठीक से दस्तक भी नहीं दी है. लोग उमस से बेहाल हैं. लेकिन दिल्ली की सड़कों ने मानसून से पहले ही अपनी बदहाली का रोना शुरू कर दिया है. ऐसा ही कुछ हाल मुंबई का भी है. बुधवार को मुंबई और दिल्ली में सड़क धंसने की दो घटनाएं हुईं. मुंबई के चूनाभट्टी इलाके में जहां सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह जाने से वहां खड़े कई वाहन फंस गए. वहीं पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में यातायात जाम हो गया. अच्छी बात यह है कि दोनों ही मामले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, जनकपुरी में सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया और सड़क पर कुएंनुमा गहरा गड्ढा बन गया, इस वजह से इलाके में बुरी तरह ट्रैफिक जाम हो गया. पुलिस ने बुधवार को बताया कि घटना मंगलवार रात की है और किसी तरह की भी दुर्घटना को रोकने के लिए घटनास्थल के चारों ओर बैरिकेड लगा दिए गए हैं.

#WATCH | A large portion of road caved in Delhi’s Janakpuri area this morning. No injuries were reported. pic.twitter.com/otjQitTJix

— ANI (@ANI) July 5, 2023