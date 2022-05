Shaheen Bagh LIVE: शाहीन बाग में खत्म हुई MCD की कार्रवाई, बगैर एक्शन के ही लौटा बुलडोजर

शाहीन बाग इलाके में स्थानीय लोग दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध कर रहे हैं. स्थानीय लोग सड़क पर बैठ चुके हैं और उन्होंने बुलडोजर को रोक दिया है. हालांकि, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूदगी है. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बुलडोजर के आगे किस कदर भीड़ जमा हो चुकी है.

Delhi | Locals sit on roads and stop bulldozers that have b een brought for the anti-encroachment drive in the Shaheen Bagh area. pic.twitter.com/EQJOWBzAxS

— ANI (@ANI) May 9, 2022