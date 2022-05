दिल्ली में सुबह-सुबह एनकाउंटर, जितेंद्र गोगी-दीपक बॉक्सर गैंग का शार्पशूटर संदीप गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नरेला इलाके में आज बड़ा एक्शन लिया. दिल्ली पुलिस ने बुधवार सुबह-सुबह नरेला इलाके से एनकाउंटर के बाद जितेंद्र गोगी-दीपक बॉक्सर गैंग का शार्पशूटर संदीप को गिरफ्तार किया है. दोनों ओर से हुई गोलीबारी में शार्पशूटर संदीप के पैर में गोली लगी है और वह बुरी तरह घायल हो चुका है. फिलहाल, इस एनकाउंटर में किसी पुलिसवाले को गोली लगने की सूचना नहीं है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने कहा कि स्पेशल सेल ने नरेला में एनकाउंटर के बाद जितेंद्र गोगी दीपक बॉक्सर गैंग के शार्पशूटर संदीप को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल बरामद हुआ है. बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी संदीप उर्फ ​​बसी वर्तमान में वांटेड था और 5 से अधिक जघन्य अपराधों में भी फरार चल रहा था, जिसमें एक सनसनीखेज गोलीबारी में एक व्यक्ति की हत्या हुई.

Arrested accused Sandeep alias Basi was presently wanted & was also absconding in more than 5 heinous crimes including 1 of sensational shootout resulting in the murder of a person: Delhi Police

