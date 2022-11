VIDEO: मां ने बेटे के साथ मिलकर पति को मारा, फ्रिज में रखे शव के 22 टुकड़े, जानें त्रिलोकपुरी हत्याकांड की पूरी कहानी

नई​ दिल्ली: अभी श्रद्धा हत्याकांड की भयावहता से दिल्ली उबरी भी नहीं थी कि वैसी ही एक और वारदात सामने आ गई. पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता की हत्या की और फिर उसके शव के टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए. दोनों शव के टुकड़ों को एक-एक कर ठिकाने लगाते थे. सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस पूरे मामले का राजफाश हुआ और पुलिस दोनों आरोपियों तक पहुंच गई. पुलिस के मुताबिक पति को नशे की गोलियां खिलाकर मां ने बेटे के साथ इस दिल दहलाने वाले हत्याकांड को अंजाम दिया. मृतक का नाम अंजन दास बताया जा रहा है. आरोपी पत्नी पूनम और बेटे दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दोनों ने जून में ही यह मर्डर किया था. अब जाकर इसका पर्दाफाश हुआ. हत्या की वजह अवैध संबंध बताया जा रहा है.

#UPDATE | Delhi: Accused woman Poonam & son Deepak arrested for killing her husband Anjan Das at Trilokpuri residence, chopping off his body & disposing of pieces in the nearby ground: Delhi Police Crime Branch https://t.co/qRSsepJPzq



पुलिस के मुताबिक मां पति की हरकतों से परेशान थी. मृतक अंजन के दूसरी औरतों से संबंध थे, जिससे बेटा भी चिढ़ा था. मृतक की शराब की लत से भी मां-बेटे गुस्सा थे. दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक शख्स की लाश के 22 टुकड़े किए गए, जिसमें से करीब 12 से 15 टुकड़ों को बरामद किया गया है. धड़ अब भी नहीं मिला है. मृतक शख्स लिफ्ट मैन था. पत्नी हाउस वाइफ थी और बेटा प्राइवेट जॉब करता था. शिकारी चाक़ू और एक अन्य हथियार से शव के टुकड़े करके फ्रिज में रखे गए. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल एक हथियार बरामद कर लिया है. शिकारी चाकू नहीं मिला है. शव के टुकड़ों को फ्रिज में छिपाने के बाद घर मे पेंट कराया गया ताकि बदबू न आए. कई महीनों तक पाडंव नगर और ईस्ट दिल्ली के अलग–अलग इलाको में मां और बेटे शव के टुकड़े फेंकते रहे.

Delhi | On June 5 some body parts were recovered in Ramlila maidan, East district. Then for next 3 days two legs, two thighs, a skull & a forearm were recovered and then the case was filed: Amit Goel, DCP Crime, Delhi Police pic.twitter.com/2VJwxDeiGg

— ANI (@ANI) November 28, 2022