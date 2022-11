नई दिल्‍ली. श्रद्धा मर्डर केस (Shraddha murder case) के आरोपी आफताब पूनावाला का नया वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वह पुलिस की फॉरेंसिक साइंस लैब आफिस में किसी अधिकारी से बात करता हुआ देखा गया है. उसने अपना चेहरा मास्‍क से ढांक रखा था, लेकिन वह कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है. आफताब की पॉलीग्राफी टेस्‍ट की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हुई है.

इस वायरल वीडियो में वह आफिस से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है. मंगलवार को उसकी वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए साकेत कोर्ट में पेशी भी हुई. मंगलवार को उसकी 5 दिन की कस्‍टडी खत्‍म हो गई थी जिसे कोर्ट ने 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा कि आरोपी आफताब पूनावाला पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. वह सवालों के जवाब भी नहीं देता है, या फिर जवाब सटीक नहीं होते हैं. वह जांच में गुमराह कर रहा है. वहीं जांच अभी जारी है और हत्‍या के इस्‍तेमाल हथियार, शव को काटने वाला हथियार और शरीर के बॉडी पार्ट्स को बरामद करना बाकी है. इस सब के लिए आफताब की कस्‍टडी जरूरी है.

#WATCH | Shraddha murder case: Police along with accused Aftab leave from the FSL office in Delhi pic.twitter.com/pMXbCYPXBZ

— ANI (@ANI) November 22, 2022