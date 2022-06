सिद्धू मूसेवाला की हत्या के राज उगलेगा लॉरेंस बिश्नोई? पंजाब पुलिस को मिली ट्रांजिट रिमांड

नई दिल्ली. पंजाबी गायक और कांग्रेसी नेता सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले की जांच में जुटी पंजाब पुलिस को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस की कस्टडी में सौंपने का आदेश देते हुए ट्रांजिट रिमांड भी मंजूर कर ली. पंजाब पुलिस ने आज कोर्ट में दलील दी कि इस मामले की जांच के दौरान पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता है और उससे हिरासत में पूछताछ जरूरी है. वहीं, गैंगस्टर लारेंस विश्नोई को दिल्ली के आरएम अस्पताल से मेडिकल करवाने के बाद पंजाब पुलिस मानसा लेकर निकल गई है. 24 घंटे के भीतर पंजाब पुलिस को लारेंस विश्नोई को पंजाब के मानसा कोर्ट में पेश करना होगा.

बता दें कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को पंजाब के मानसा जिले में अज्ञात हमलावरों द्वारा गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जो कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े थे. मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड की पंजाब पुलिस की अर्जी पर दिन में पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

#WATCH Gangster Lawrence Bishnoi brought to Delhi’s RML hospital for medical examination by Punjab Police

Bishnoi has been arrested in connection with the Sidhu Moose Wala murder case. pic.twitter.com/nLRGCUNmsW

— ANI (@ANI) June 14, 2022