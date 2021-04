How to Apply for E-Pass in Delhi: 10 प्वाइंट में जानें ई-पास के लिए अप्लाई करने का तरीका

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. यहां पर रोज सैकड़ों की संख्‍या में नए मरीज सामने आ रहे हैं. वहीं, कई लोगों की मौत भी हो रही है. ऐसे में दिल्‍ली की केजरीवाल सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है. दिल्ली में नाइट कर्फ्यू (Night curfew) 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. यह कर्फ्यू आवश्यक सर्विसेज या एक्टिविटीज वाले लोगों पर लागू नहीं है. खास बात यह है कि इस नाइट कर्फ्यू में कुछ लोगों को छूट दी गई है तो बाकी के लोगों को रात में सफर करने के लिए ई-पास (Step by step procedure to apply for E-pass) बनवाना होगा.जानकारी के मुताबिक, नाइट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. वैक्सीन लेने जाने वालों को नाइट कर्फ्यू में छूट होगी, लेकिन उन्हें ई-पास लेना होगा. नाइट कर्फ्यू के दौरान राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा के दुकानदारों की आवाजाही में छूट होगी, लेकिन इन्हें भी ई-पास लेना होगा. इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वालों को भी ई-पास के जरिए नाइट कर्फ्यू के दौरान आने-जाने की इजाजत है. इसी तरह प्राइवेट डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ई-पास दिखाकर यात्रा कर सकते हैं.वहीं, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से आने और जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हें वैध टिकट दिखाना होगा. बात यदि गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों की करें तो उन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है. इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी, जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है.1. दिल्ली सरकार की वेबसाइट (www.Delhi.gov.in) पर जाएं.2. ई-पास के लिए नए बनाए गए लिंक पर क्लिक करें: रात के कर्फ्यू के लिए ई-पास के लिए 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक आवेदन करें.3. अपनी पसंद की भाषा चुनें. ऑनलाइन आवेदन केवल अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है.4. ड्रॉप डाउन मेनू से रात-कर्फ्यू के दौरान यात्रा के लिए ई-पास का चयन करें.5. अपना फोन नंबर, नाम, अपना जिला और पता आदि का विवरण भरें.6. ड्रॉप डाउन सूची से आप मीडिया, किराने का सामान, दवाइयां आदि में किस प्रकार की सेवा की जरूरत है उसका चयन करें.7. उस अवधि के लिए विवरण भरें जिसमें आपको ई-पास की आवश्यकता है.8. किसी अन्य दस्तावेज जैसे विजिटिंग कार्ड, दुकान लाइसेंस आदि के साथ एक मान्य आईडी प्रूफ की फोटो अपलोड करें. दस्तावेज का अधिकतम आकार 4 एमबी होना चाहिए.9. स्वीकृति बटन पर टिक करें और अपना अनुरोध सबमिट करें.10. आवेदन जमा करने के बाद आपको एक रिफरेंस नंबर मिलेगा. अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए रिफरेंस नंबर का उपयोग करें.