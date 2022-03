अमानवीयता की हद पार! कुत्ते ने भौंका तो गुस्साए युवक ने चाकू से काटा डाला, अब...

नई दिल्ली. दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक युवक ने अमानवीयता की सभी हदें पार कर दीं. गली के एक आवारा कुत्ते के भौंकने पर उसे इतना गुस्सा आया कि उसने कुत्ते की चाकू मारकर हत्या कर दी. अब पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार कुत्ते की हत्या की जानकारी मिलते ही वे मौके पर पहुंची और आरोपी पर जानवरों के खिलाफ क्रूरता की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया कि गली का एक कुत्ता अक्सर आते जाते उस पर भौंका करता था. इस बात से वो काफी पेरशान था और एक दिन जब उसने फिर भौंका तो गुस्से में वो अपना आपा खो बैठा और उसने कुत्ते पर चाकू से वार कर दिया.

A stray dog was stabbed to death by a man in Delhi’s Kalyanpuri area. The accused has told the police that the dog used to bark often due to which he committed this incident after getting irritated. Police registered a case under sections of cruelty on animals, police said

