Study shows that UK strain is more infectious, therefore it's a matter of concern and lot of things are set in place by the govt in terms of flights from UK, setting of the consortium to really see whether this strain has come to India: Dr Randeep Guleria, Director, AIIMS Delhi https://t.co/xfsN9hmFJM — ANI (@ANI) December 30, 2020

In case there is an increase in a number of #COVID19 cases (due to UK strain), we'll be able to take action. India is in very good position, our daily new cases have come down, our recovery rate is high and the case fatality rate is down: Dr Randeep Guleria, Director, AIIMS Delhi https://t.co/4IIpDsyp5t — ANI (@ANI) December 30, 2020

Its difficult to say if UK strain was there before it was reported in Dec in India...There's possibility this may happen as we must remember that this strain was 1st reported in end of Sept & there were people who had an infection with this strain in UK: Dr Randeep Guleria, AIIMS https://t.co/pCldi4BRq5 pic.twitter.com/CjyR2CiUOW — ANI (@ANI) December 30, 2020

कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन (Corona Strain) भारत में दस्‍तक दे चुका है. हालांकि इस वायरस को लेकर केंद्र और सभी राज्‍य सरकारें काफी सतर्कता बरत रही हैं. इस बीच दिल्‍ली एम्‍स (Delhi AIIMS) के डायरेक्‍टर डॉ. रणदीप गुलेरिया (Dr Randeep Guleria) ने यूके स्‍ट्रेन के बारे में बड़ा बयान दिया है. उन्‍होंने कहा कि कोरोना वायरस ने कई जगहों पर अपने रूप बदल लिए हैं. जबकि ब्रिटेन के नए कोरोना स्ट्रेन को लेकर चिंता की बात ये है कि यह ज्यादा संक्रमणकारी है और तेजी के साथ फैलता है. हालांकि डरने जैसी कोई बात नहीं है.इसके अलावा दिल्‍ली एम्‍स के डायरेक्‍टर रणदीप गुलेरिया ने कहा,'अध्ययन से पता चलता है कि ब्रिटेन का स्ट्रेन ज्यादा संक्रमणकारी होने की वजह से चिंता की बात जरूर है, लेकिन डर की नहीं. जबकि भारत सरकार ने यूके से आने वाली फ्लाइट्स को बंद करने समेत कई कदम उठाए हैं. अगर ब्रिटेन के स्ट्रेन के चलते कोविड-19 के मामलों में इजाफा होता है तो हम उस पर एक्शन लेंगे.डॉक्‍टर रणदीप गुलेरिया ने इसे साथ भरोसा दिलाया है कि भारत बहुत अच्छी स्थिति में है और रोजाना के मामलों में काफी कमी आई है. हमारी रिकवरी दर काफी ऊंची है और मृत्युदर काफी कम है. साथ ही संभावना जताते हुए कहा कि ब्रिटेन का नया स्ट्रेन भारत में नवंबर या फिर दिसंबर की शुरुआत में ही आ गया हो, लेकिन आप इस स्ट्रेन के बारे में देखें तो यह तेजी के साथ फैलता है. जबकि देशभर में कोरोना के मामलों में पिछले 4-6 हफ्ते के दौरान कोई खास इजाफा नहीं हुआ है. इसके अलावा गुलेरिया ने कहा कि अगर ब्रिटेन का कोरोना स्ट्रेन भारत में आ भी चुका था तो यह हमारे कोरोना के मामले और हॉस्पीटलाइजेशन पर असर डाल सकता है. लिहाजा हमें अतिरिक्त सावधानी रखने की जरूरत है. वहीं, यह भारत में तेजी न फैल सके.डॉक्टर गुलेरिया ने ये भी कहा कि भले ही इस वायरस को नया स्ट्रेन कहा जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर महीने में दो बार ये वायरस अपना रूप बदलता है. उन्होंने कहा, 'वायरस का रूप हर महीने औसतन दो बार बदल रहा है. लेकिन इसके इसके लक्षण एक जैसे हैं. इसका इलाज भी उसी तरीके से होगा जैसा कि पहले होता था. कोरोना का ये रूप युवाओं में तेज़ी से फैल रहा. लिहाजा उन्हें सावधान रहने की जरूरत है. साथ ही मौजूदा डेटा के मुताबिक वैस्कीन भी इसके खिलाफ असरदार होगी.'कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी, जिसके बाद यूरोप के कई देशों में इसके मामले सामने आ चुके हैं. जानकारी के अनुसार, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, स्वीडन, जर्मनी, सिंगापुर, कनाडा, जापान, लेबनान में कोरोना के नए स्ट्रेन के केस मिल चुके हैं. जबकि इसमें भारत का नाम भी जुड़ गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 25 नवंबर से 23 दिसंबर की आधी रात तक ब्रिटेन से आए करीब 33,000 यात्री विभिन्न भारतीय हवाई अड्डों पर उतरे हैं.