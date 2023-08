नई दिल्ली. दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) का सेंट स्टीफंस अस्पताल में धरना मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी है. इस अस्पताल में उस नाबालिग को भर्ती कराया गया है, जिसके साथ दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया था.

मालीवाल यह दावा करते हुए सोमवार को सुबह धरने पर बैठ गई थीं कि उन्हें पीड़िता से मिलने से रोका जा रहा है. हालांकि, एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़िता की मां किसी से मिलना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी बेटी अभी भी निगरानी में है.

हैवान अफसर का CCTV फुटेज आया सामने, चलती गाड़ी में भागते हुए पकड़ाया, दोस्त की बेटी से महीनों तक किया दुष्कर्म

पुलिस के मुताबिक, दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में उप निदेशक प्रेमोदय खाखा ने नवंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच लड़की के साथ कथित तौर पर कई बार रेप किया, जिससे वह गर्भवती हो गई.

पुलिस के अनुसार, खाखा की पत्नी सीमा रानी ने पीड़िता को कथित तौर पर गर्भ गिराने की दवा दी. खाखा और सीमा रानी को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया था.

#WATCH | Delhi government official rape case | DCW chief Swati Maliwal continues to sit on ‘dharna’ at the hospital in Delhi where the minor girl has been admitted.

She says, “Delhi Police is indulging in hooliganism. They are neither allowing me to meet the girl nor her mother.… pic.twitter.com/DNmeMT8rTv

