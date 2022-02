दिल्ली के शराब प्रेमियों को झटका! अब नहीं होगा कोई ऑफर, न मिलेगी कोई छूट, जानें क्यों हुआ ऐसा

नई ‌दिल्ली. राजधानी में लगातार 20 दिनों से जारी शराब पर छूट और लुभावने ऑफर आखिर मंगलवार से खत्‍म हो जाएंगे. आबकारी विभाग ने अब शराब बिक्री पर किसी भी तरह की छूट देने से रोक लगा दी है. आबकारी विभाग के अनुसार शराब की बिक्री पर छूट के चलते कानून व्यवस्‍था की स्थिति बिगड़ रही है. इसके चलते अब सोमवार के बाद किसी भी तरह का ऑफर या छूट नहीं दी जाएगी. आबकारी विभाग के अनुसार पिछले कुछ दिनों से शराब की बिक्री को बढ़ाने के लिए ठेका संचानलक शराब की कीमतों में छूट के साथ ही कई ऑफर भी दे रहे थे. इससे शराब की दुकानों के बाहर भीड़ लगने लगी.

नहीं कर सकेंगे कोई प्रचार

भीड़ बढ़ने के साथ ही कुछ इलाकों में कानून व्यवस्‍था भी खराब हो गई. आबकारी विभाग के अनुसार इसी कारण के चलते अब छूट की किसी भी तरह की व्यवस्‍था को खत्म किया जा रहा है. विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार अब शराब ठेके वाले दुकान के बाहर कोई होर्डिंग या बैनर भी नहीं लगा सकेंगे साथ ही सोशल मीडिया पर भी छूट या अन्य किसी तरह के प्रचार पर रोक रहेगी.

The Delhi government’s Excise Department orders discontinuation of discounts/rebate/concession on MRP of liquor in the national capital. pic.twitter.com/pF6ouqnMSB

— ANI (@ANI) February 28, 2022