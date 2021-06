Weather Update: Delhi-NCR में अचानक बदला मौसम, तेज आंधी के बाद झमाझम बारिश

नई दिल्ली. Delhi-NCR में एक बार फिर मौसम ने करवट ली और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली. दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में अचानक मौसम बदला और पहले धूल भरी आंधी चली और फिर करीब एक घंटे तक कई इलाकों में तेज बारिश हुई. बारिश होने के साथ ही पिछले दो दिनों से गर्मी की मार झेल रहे लोगों को कुछ राहत मिली. हालांकि बारिश के बाद उमस से कुछ परेशानी जरूर हुई लेकिन बारिश के चलते ठंडी हवा ने लोगों को काफी राहत दी.



वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अभी दो दिनों तक ऐसा मौसम बना रहने की संभावना है. इस दौरान आंधी और बारिश हो सकती है. साथ ही तापमान में भी कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है. हालांकि इसके बाद तेज गर्मी का दौर एक बार फिर लौट सकता है और कुछ दिनों तक परेशान कर सकता है लेकिन इस बार मानसून के भी समय से पहले दस्तक देने की संभावना बताई जा रही है.



#WATCH | Monsoon rain showers in several parts of Delhi; visuals from 7 Lok Kalyan Marg.#Delhi pic.twitter.com/UqXUvPWEY5