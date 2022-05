दिल्ली: अब बसों में वीक में 1 बार सफर करेंगे DTC के टॉप अफसर, जानें इस आदेश की वजह

नई दिल्ली: दिल्ली में अब डीटीसी के टॉप अधिकारी सप्ताह में कम से कम एक बार आम लोगों के साथ बस में सफर करेंगे. दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और परिवहन विभाग के ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ के सभी अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से बस में यात्रा करने और उनकी स्थिति और कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया है. दिल्ली के परिवहन विभाग ने बुधवार को एक सर्कुलर जारी करके यह आदेश दिए. परिवहन विभाग ने कहा कि विभाग 7,000 से अधिक बसों के बेड़े का संचालन करता है और अब दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों के बेड़े में लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों को भी जोड़ा जा रहा है.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस पहल के माध्यम से, दिल्ली सरकार का उद्देश्य यह संदेश फैलाना है कि स्थायी सार्वजनिक परिवहन सेवा का इस्तेमाल नागरिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की बेहतरी के लिए है. इसमें कहा गया है कि सभी अधिकारियों से बसों और सार्वजनिक परिवहन के बारे में उनका फीडबैक देने के लिए कहा गया है.

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट किया, ‘बोर्डरूम से बसों तक! हमारे द्वारा खुद को प्रतिक्रिया देकर लगातार सुधार करने का कोई मुकाबला नहीं है. डीटीसी और परिवहन विभाग के सभी ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ अधिकारी बसों में सफर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अब अनिवार्य रूप से सप्ताह में एक बार सार्वजनिक बस में यात्रा करेंगे.’

From Boardrooms to Buses!

There is no way to constantly improve than from the feedback we give ourselves.

All Group A & B officers of DTC & Transport dept will now compulsorily take a trip once a week to lead the switch to public transport and ensure quality of service. (1/2) pic.twitter.com/buhA1CmEJM

— Kailash Gahlot (@kgahlot) May 25, 2022