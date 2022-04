दिल्ली: 50 KG हेरोइन जब्ती मामले में एक और एक्शन, NCB के हत्थे चढ़े 2 और आरोपी

नई दिल्ली: दिल्ली में हाई क्वालिटी की 50 किलो हेरोइन जब्त करने के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. एनसीबी ने शुक्रवार को कहा कि 50 किलो हेरोइन और 47 किलो संदिग्ध मादक पदार्थ जब्ती के सिलसिले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. बता दें कि इससे पहले गुरुवार को एनसीबी ने उच्च गुणवत्ता की करीब 50 किग्रा हेरोइन जामिया नगर के शाहीन बाग इलाके से जब्त की थी और इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था.

एनसीबी ने छापेमारी की इस कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का खुलासा करने का भी दावा किया है. एनसीबी के उप महानिदेशक (अभियान) संजय कुमार सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बुधवार को दक्षिण दिल्ली के आवासीय परिसरों में छापेमारी के बाद 30 लाख रुपये नकद भी बरामद किये गये थे.

#UPDATE | Two more arrested in connection with a case involving NCB Delhi zone which seized 50 kg high-quality heroin, 47 kg suspected narcotics and other incriminating materials: NCB

One arrest was made yesterday, April 28. https://t.co/bXLdWMDkeO

— ANI (@ANI) April 29, 2022