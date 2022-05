दिल्ली के अग्निशमन बेड़े में शामिल हुए दो फायर फाइटर रोबोट; रिमोट से कवर करेंगे 100 मीटर का इलाका

नयी दिल्ली. दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को शहर के अग्निशमन बेड़े में दो रोबोट शामिल किये, जो संकरी गलियों और दुर्गम स्थानों पर आसानी से पहुंच सकेंगे और आग बुझाने के जोखिमभरे काम में सहयोग करेंगे.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीटर पर रोबोट का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “हमारी सरकार ने रिमोट से नियंत्रित अग्निशमन यंत्र खरीदे हैं. हमारा बहादुर फायरमैन अब 100 मीटर की अधिकतम सुरक्षित दूरी से आग से लड़ सकता है. यह क्षति को कम करने और अनमोल जीवन को बचाने में मदद करेगा.”

Our government has procured remote-controlled fire fighting machines.

Our brave fireman can now fight fires from a maximum safe distance of upto 100 meters.

This will help reduce collateral damage and save the precious lives. pic.twitter.com/1NjGX3ni3B

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 20, 2022