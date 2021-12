आंत में 1KG कोकीन छुपा कर ला रही थी विदेशी महिला, इस छोटी चूक से फस गई जाल में

नई दिल्ली. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Indira Gandhi International Airport) पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने बुधवार को युगांडा से आई एक यात्री को गिरफ्तार किया. उसने गोलियों के रूप में एक किलोग्राम कोकीन निगल ली थी. वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी. हवाई अड्डे के टर्मिनल तीन पर कुछ दिन पहले युगांडा से आई यात्री के शरीर में बाहर से विचित्र प्रकार की हलचल देखकर सीमा शुल्क अधिकारियों को उस पर शक हुआ और उन्होंने निगरानी रखना शुरू कर दिया. ग्रीन चैनल से गुजर कर जैसे ही उक्त यात्री हवाई अड्डे के निकास द्वार पर पहुंची, सीमा शुल्क अधिकारियों ने अंततः उसे रोक लिया और पूछताछ में पता चला कि उसने मादक पदार्थ की 91 गोलियां निगल ली थीं.

गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए मंत्रालय ने कहा कि यात्री को अस्पताल में भर्ती किया गया जहां एक्स रे में सामने आया कि उसकी आंतों में गोलियां भरी हैं. मंत्रालय ने कहा, “विशेषज्ञ चिकित्सकीय निगरानी में गोलियां शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया की गई जिसमें 91 गोलियां बरामद हुई. पूरी प्रक्रिया कई दिन तक चली. इन 91 गोलियों से 992 ग्राम सफेद पाउडर मिला. जांच में पता चला कि वह कोकीन था.” यात्री ने स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया था इसलिए उसे 29 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया और आगे की जांच जारी है.

Customs officers at IGI Airport arrested one passenger from Uganda under section 43(b) of the NDPS Act who had swallowed 91 capsules of Cocaine weighing 992 grams. The estimated value of the drug is Rs. 845 Crores: Additional Commissioner of Customs pic.twitter.com/TYcZ1F2q2h

