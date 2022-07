दिल्ली: सेंट्रल जेल में अंडर-ट्रायल कैदी ने की आत्महत्या, कॉमन टॉयलेट में मिला था शव

दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बड़ी खबर सामने आई है. सेंट्रल जेल नंबर 10 की एक अंडर-ट्रायल कैदी रोहिणी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है. उसने कॉमन टॉयलेट में फांसी लगाकर आत्महत्या की है. जेल अधिकारी ने बताया कि सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया.

वहीं, पिछले महीने खबर सामने आई थी कि तिहाड़ कारावास की जेल संख्या पांच में 19 वर्षीय एक विचाराधीन कैदी पंखे से लटका मिला. अधिकारियों ने यह जानकारी दी थी. जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला ब्रह्मानंद उर्फ विकास अपहरण और दुष्कर्म के साथ ही बच्चों को यौन अपराध से संरक्षकण (पोक्सो) कानून के मामले में चार फरवरी से जेल में बंद था.

Delhi | An Under-Trial Prisoner of Central Jail number 10, Rohini dies by allegedly hanging himself in the common toilet. He was declared brought dead at the hospital. Proceeding underway by Metropolitan Magistrate: Prison officials

