गाजियाबाद. केन्‍द्रीय सड़क परिवहन राज्‍य मंत्री (Union Minister of State for Road Transport) और गाजियाबाद के सांसद (Member of parliament) ने शुक्रवार को जिले के एक सरकारी अस्‍पताल (Government Hospital) में जाकर आम आदमी की तरह कोरोना वैक्‍सीन की दूसरी डोज लगवाई. अस्‍पताल में केन्‍द्रीय राज्‍य मंत्री परिवार के साथ वैक्‍सीन लगवाने पहुंचे थे. इस दौरान गाजियाबाद जिले के सीएमओ मौजूद रहे. गौरतलब है कि पहली डोज उन्‍होंने जिले के एक निजी अस्‍पताल में लगवाई थी.



संजय नगर स्थिति संयुक्‍त अस्‍पताल में शुक्रवार दोपहर केन्‍द्रीय राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह वैक्‍सीन की दूसरी डोज लगवाई और वैक्‍सीन लगवाई. उनके साथ उनकी पत्‍नी भारती सिंह, बेटी मृणालिनी सिंह और परिवार के दूसरे सदस्यों ने भी वैक्‍सीन लगवाई. जनरल वीके सिंह और उनके परिजन को कोविशील्ड की डोज लगवाई गई. उन्‍होंने आम आदमी की तरह पहुंचकर वैक्‍सीन लगवाई.



दूसरी डोज लगवाने के बाद केन्‍द्रीय मंत्री ने कहा कि सभी लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए. वैक्सीन लगवाने से ही कोरोना को नियंत्रण में लाया जा सकता है. उत्तर प्रदेश में कोरोना अब पूरी तरह नियंत्रण में है. उन्‍होने बताया कि प्रदेश सरकार ने जून महीने में दो करोड़ वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए अभियान चलाकर वैक्‍सीन लगवाई जा रही है. जिले में भी 25 लाख लोगों को वैक्‍सीन लगाने की तैयारी है. वीके सिंह ने पहली डोज कौशांबी के यशोदा अस्‍पताल में लगवाई थी.