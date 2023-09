नोएडा: नोएडा के गार्डन गैरेलिया मॉल में एक बार फिर से बवाल हुआ है, जिसकी वजह से यह मॉल एक बार फिर चर्चा में आ गया है. नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल के ‘एफ’ बार में शनिवार रात नशे में धुत दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

दरअसल, सेक्टर-38ए स्थित गार्डन गैलेरिया मॉल के एफ बार में शनिवार रात को काफी संख्या में लोग पार्टी कर रहे थे, तभी शराब के नशे में धुत लोगों के दो गुटों के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद उनके बीच मारपीट होने लगी. इस घटना का 32 सेकेंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

A fight erupted at a bar in Noida’s Gardens Galleria mall, with a viral video showing groups of men throwing punches, kicks, and abuses at each other. #Noida #UttarPradesh pic.twitter.com/vA6GYO7AeF

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 3, 2023