नई दिल्‍ली. अपनी मांगों को लेकर दिल्‍ली के जंतर-मंतर पर धरना दे रहे अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर के पहलवानों और दिल्‍ली पुलिस के बीच बुधवार रात करीब 11 बजे कहासुनी हो गई. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें शोर-शराबे के बीच स्‍टार खिलाड़ी बजरंग पुनिया और पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी होती दिख रही है. पहलवानों का आरोप है कि बारिश के कारण धरना स्‍थल पर कुछ बेड मंगवाए थे, लेकिन पुलिस उन्‍हें लाने नहीं दे रही थी. उन्‍होंने दिल्‍ली पुलिस के जवानों के अभद्र व्‍यवहार और गालियां देने की शिकायत की है. दिल्‍‍‍‍ली पुलिस ने कहा कि बिना अनुमति के बेड्स मंगवाए गए थे और जब उन्‍हें रोका गया तो पहलवानों ने दिल्‍ली पुलिस के जवानों के साथ हाथापाई की.

बजरंग पुनिया ने कहा कि पुलिस हमें मार रही है, गालियां दे रही है, महिला पहलवानों से बदसलूकी कर रही है लेकिन वह बृजभूषण के खिलाफ कोई एक्‍शन नहीं ले रही. मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे पहलवानों के लिए फोल्‍डेड बेड आए थे ताकि वे बारिश से बच सकें. जब इन बेड्स को धरना स्‍थल पर पहुंचाने की बारी आई तो दिल्‍ली पुलिस के जवानों ने आपत्ति ली और उन्‍हें रोक दिया. इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने कहा है कि दिल्‍ली पुलिस ने पहलवानों के साथ बदसलूकी की है और ऐसा रवैया बिलकुल गलत है.

#WATCH | Delhi: A scuffle breaks out between protesting wrestlers and Delhi Police at Jantar Mantar pic.twitter.com/gzPJiPYuUU

— ANI (@ANI) May 3, 2023