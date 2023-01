'उसने गंदे इशारे किए, फिर...', स्वाति मालीवाल ने बयां की खुद के संग छेड़छाड़ की खौफनाक कहानी-VIDEO

नई दिल्ली. दिल्ली महिला आयोग की अध्‍यक्ष स्वाति मालीवाल (DCW chief Swati Maliwal ) को बुधवार देर रात एक कार चालक ने 10-15 मीटर तक घसीटा और उनके साथ छेड़खानी भी की. वे एम्स गेट नंबर 2 के पास थी तब यह घटना हुई. इस बारे में उन्‍होंने खुद समाचार एजेंसी एएनआई को विस्‍तार से जानकारी दी है. स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्‍ली में महिला आयोग की अध्‍यक्ष के साथ ऐसी घटना हुई है, इसका मतलब है कि कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है. बीती रात ईश्‍वर ने उन्‍हें बचाया, वरना उनके साथ भी ‘अंजलि’ की तरह घटना हो सकती थी. कार से कई किमी तक घसीटे जाने के कारण दिल्‍ली की अंजलि की मौत हो गई थी.

स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया, ‘कल देर रात मैं दिल्ली में महिला सुरक्षा के हालात इंस्पेक्ट कर रही थी. एक गाड़ी वाले ने नशे की हालत में मुझसे छेड़छाड़ की और जब मैंने उसे पकड़ा तो गाड़ी के शीशे में मेरा हाथ बंद कर मुझे घसीटा. भगवान ने जान बचाई. यदि दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं, तो हाल सोच लीजिए.’

#WATCH | DCW chief narrates incident where she was molested & dragged by an inebriated man after her hand got stuck in his car’s window

“…He dragged me for 10-15m. A man from my team & I screamed & then he left me. Had he not, something like Anjali would’ve happened to me….” pic.twitter.com/bVnXcinjPq

— ANI (@ANI) January 19, 2023