Viral VIDEO: सड़क पर गिटार बजा रहा था आर्टिस्ट, दिल्ली पुलिस आई, धमकाकर भगाया, सिनेमा जगत नाराज

नई दिल्ली. सोशल मीडिया (Social Media Viral Video) पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिल्‍ली पुलिस का एक अधिकारी परफॉर्म कर रहे एक संगीतकार स्ट्रीट आर्टिस्ट (Street Artist) को जबरन उठाकर भगाते हुए दिख रहा है. ट्विटर पर 15 लाख से अधिक लोगों द्वारा देखे गए इस वीडियो में लोग पुलिसकर्मी के इस बर्ताव की काफी आलोचना करते दिख रहे हैं. यहां तक की सिनेमा जगत के कई सितारे भी पुलिस की इस हरकत, बर्ताव पर नाराज दिखे और उन्‍होंने सोशल मीडिया पर अपनी राय बयां की.

इस वीडियो को एक्टर राजेश तैलंग ने शेयर किया है, जिसमें उन्‍होंने कहा कि उन्‍होंने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर देखा. उन्होंने दिल्ली पुलिस की हरकत पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि ये कलाकार हमारी दिल्ली को और अधिक सौंदर्यपूर्ण, संगीतमय बनाते हैं.

Watched this clip on Instagram. @DelhiPolice this is not done. These artists make our delhi more aesthetical, musical. Shame !!! pic.twitter.com/FJhENQGkdV

वहीं, एक्‍टर अनूप सोनी लिखते हैं, हमारे देशवासी यूरोप जाकर ऐसे स्ट्रीट आर्टिस्ट्स के वीडियो बड़े गर्व से पोस्ट करते हैं… यूरोपियन हमारे देश आएंगे तो क्या पोस्ट करेंगे… यह वीडियो? ये अच्‍छी बात नहीं दिल्ली पुलिस.

Our countrymen go to Europe and proudly post videos of such street artists… What will Europeans post when they visit our country…This video?

Not done @DelhiPolice https://t.co/9cyMWJFHyf

— Anup Soni (@soniiannup) January 5, 2023