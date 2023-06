Delhi Metro Viral News: दिल्ली मेट्रों के अंदर 2 लोगों के लड़ने का वीडियो वायरल हुआ है. दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट कर लोगों से आग्रह किया है कि मेट्रो में यात्रा करने के दौरान अपने व्यवहार में जिम्मेदारी लाएं. वीडियो जिसकी कोई सही तारीख स्पष्ट नहीं हुई है, उसमें नज़र आ रहा हे कि 2 लोग एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होते दिख रहे हैं. मेट्रों में सवार अन्य यात्री दोनों लोगों को अलग करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं.

निगरानी के लिए उड़न दस्ते की तैनाती

वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए डीएमआरसी (DMRC) ने कहा कि, ‘हमारी यात्रियों से प्रार्थना है कि वह मेट्रो में यात्रा करने के दौरान जिम्मेदारी भरा बर्ताव रखें. बयान में कहा गया कि, अगर कोई यात्री किसी अन्य यात्री को गैर जिम्मेदारी भरा व्यवहार करते देखे तो वे डीएमआरसी हेल्पलाइन पर रिपोर्ट दर्ज करें और उसमें स्टेशन, कॉरीडोर और वक्त का विवरण दें. हाल ही में, डीएमआरसी ने अपने पूरे मेट्रो नेटवर्क में इस तरह के व्यवहार की निगरानी करने और ‘कानून के तहत ज़रूरी कार्रवाई करने’ के लिए मेट्रो स्टाफ और सुरक्षा कर्मचारियों के उड़नदस्तों को तैनात किया है.

A fight broke out between two people on @OfficialDMRC Violet Line. #viral #viralvideo #delhi #delhimetro pic.twitter.com/FbTGlEu7cn



चर्चा में रहीं हैं मेट्रो की घटनाएं

हाल ही में दिल्ली मेट्रो से जुड़ी कई घटनाएं सुर्खियों में रही है. सोशल मीडिया पर इसी तरह की एक ताजा घटना का वीडियो सामने आया जिसमें एक कपल दिल्ली मेट्रो में दो महिलाओं से बहस करते दिखे. इस वीडियो में सीट पर बैठी महिलाएं एक जोड़े पर एक दूसरे से सट कर खड़े होने का आरोप लगाते हुए दिखाई दे रही थीं. दूसरी तरफ युगल जोड़े यह दावा कर रहा है कि उन्होंनें कुछ गलत नहीं किया है. दोनों महिलाओं को अपने काम से मतलब रखना चाहिए.

Kalesh B/w Aunties and a Couple inside Delhi Metro( Aunty didn’t like the way they are standing inside Metro) pic.twitter.com/uOXc29m3Y5

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 26, 2023