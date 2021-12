केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, पिछले महीने से 1.5 गुना से ज्यादा का अब नहीं आएगा आपका पानी का बिल

नई दिल्ली. दिल्ली की केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने बड़ा फैसला लिया है. अब दिल्ली वालों का पानी का बिल (Water Bill) पिछले महीने की तुलना में 1.5 गुना से ज्यादा नहीं हो सकता. दिल्ली के जल मंत्री और जल बोर्ड (DJB) के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) ने गुरुवार शाम ट्वीट कर यह जानकारी दी है. जैन ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड ने आज अपने बिलिंग सिस्टम को अपडेट कर दिया है. यदि बिल इससे अधिक हो जाता है तो आपको दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक स्पष्टीकरण दिया जाएगा. इस स्पष्टीकरण के तर्ज पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड किसी भी प्रकार की गलती के लिए जवाबदेह और उत्तरदायी होगा.

सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की. इस बैठक में दिल्ली जल बोर्ड की राजस्व प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. दिल्ली सरकार को कई शिकायतें सरकार मिलीं, जिसमे बताया गया कि मीटर रीडर्स या तो मौजूदा मीटर रीडिंग की तस्वीर अपलोड नहीं करते थे या फिर एक रैंडम इमेज अपलोड करते थे और बाद में उसे खुद से सत्यापित कर उचित समझे जाने पर रीडिंग अलग से डालते हैं. जब तक कोई उपभोक्ता इसके लिए शिकायत दर्ज नहीं करता था, तब तक इस प्रक्रिया की कोई जांच नहीं होती थी.

DJB today has revised the billing system. Now your bill cannot be more than 1.5 times of previous month. If it crosses this, explanation will be provided to the customer and he/she can put in grievance for the same.

AccountableDJB ResponsibleDJB

— Satyendar Jain (@SatyendarJain) December 9, 2021