नई द‍िल्‍ली. देश की राजधानी द‍िल्‍ली में ठंड (Delhi Weather) का स‍ितम बदस्‍तूर जारी है. कड़ाके की पड़ रही ठंड लगातार अपने नए र‍िकॉर्ड स्‍थाप‍ित कर रही है. गुरुवार को द‍िल्‍ली की सुबह सीजन की सबसे ठंडी सुबह (Delhi Coldest Morning) र‍िकॉर्ड की गई है. हालांक‍ि दो रोज पहले ही द‍िल्‍ली सीजन का सबसे ठंडा द‍िन होने का 100 साल का र‍िकॉर्ड तोड़ चुकी है. ANI के मुताब‍िक आज गुरुवार सुबह राजधानी के लोधी रोड (Lodhi Road) का न्‍यूनतम तापमान 2.8 सेल्‍स‍ियस दर्ज क‍िया गया है. मौसम व‍िभाग (IMD) की माने तो अगले दो द‍िनों तक द‍िल्‍लीवालों को ठंड से राहत नहीं म‍िलने की संभावना भी जताई गई है. इसको लेकर आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर द‍िया है.

बताते चलें क‍ि बुधवार और गुरुवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.4 और 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज क‍िया गया था. इस तापमान की उत्‍तराखंड के नैनीताल और देहरादून से तुलना करें तो यह कम ही र‍िकॉर्ड क‍िया गया है. मौसम के चढ़ते तेवरों के चलते आईएमडी ने दो द‍िन के ल‍िए ऑरेंज अलर्ट की एडवाइजरी भी जारी की है. मौसम व‍िभाग की माने तो इन द‍िनों पहाड़ों पर खबू बर्फबारी हो रही है.

वहीं, पहाड़ों की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में चल रही शीतलहर से आम लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लोग अलाव लगाकर ठंड से बचने का प्रयास भी खूब कर रहे हैं. खासकर खुले आसमान और सड़कों के क‍िनारे रहने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है. द‍िल्‍ली सरकार ने राजधानी की सड़कों पर सोने वाले लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाने के प्रबंध भी क‍िए हैं.

