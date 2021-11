नई दिल्‍ली : दक्षिण भारत के कई हिस्‍सो में बारिश के बीच उत्‍तर भारत के मौसम (North India Weather) में अगले कुछ दिनों में परिवर्तन देखने को मिलेगा. दक्षिण, पूर्वी एवं उत्‍तर पूर्वी से लेकर मध्‍य भारत के ज्‍यादातर हिस्‍सों में इस सप्‍ताह में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी. इस तरह आधे से ज्‍यादा भारत में बारिश (Rains) होने की संभावना है. मौसम विशेषज्ञों का अनुमान ने यह अनुमान जताया है. हालांकि उत्‍तर भारत में मौसम के शुष्‍क रहने और ठंडी हवाओं का दौर चलने की वजह से सर्दी (Winter 2021) में इजाफा होगा. दिल्‍ली में न्‍यूनतम पारा जल्‍द गिरने वाला है. स्‍काईमेट के प्रमुख मौसम विज्ञानी महेश पालावत बताते हैं कि इस सप्‍ताह पूरे भारत में मौसमी गतिविधियां देखने को मिलेंगी. आइये जानते हैं कैसा रहेगा पूरे भारत में मौसम (India Weather Update) का हाल…

उत्‍तर भारत (North India Weather Update)

-लद्दाख, जम्‍मू-कश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्‍तराखंड (Ladakh, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand) शुष्‍क रहेंगे. 20 या 21 तारीख को एक हल्‍का पश्चिमी विक्षोभ आएगा. इसके प्रभाव से हल्‍की बारिश की गतिविधियां ऊंची पहाडि़यों पर देखने को मिलेंगी.

-पंजाब, हरियाणा, दिल्‍ली, उत्‍तर प्रदेश और उत्‍तरी राजस्‍थान (Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh and North Rajasthan) का मौसम पूरी तरह शुष्‍क बना रहेगा. यहां ठंडी हवाएं चलती रहेंगी. इससे तापमान में गिरावट आएगी.

-अगले कुछ दिनों के दौरान दिल्‍ली में न्‍यूनतम पारा आठ से नौ डिग्री सेल्यियस तक आ जाएगा.

-दिल्‍ली में वायु प्रदूषण की स्थिति अभी भी खराब श्रेणी में ही रहेगी.

कश्मीर पर घने कोहरे का साया, श्रीनगर और पहलगाम में मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज

मध्‍य भारत (Central India Weather Update)

-छत्‍तीसगढ़ में 19, 20 और 21 नवंबर को बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.

-विदर्भ और दक्षिणी महाराष्‍ट्र में हो रही हल्‍की बारिश अब पूरे महाराष्‍ट्र को कवर करेगी.

-मुंबई और उसके आसपास भी 19, 20 तारीख को हल्‍की बारिश होने की उम्‍मीद है.

-फ‍िलहाल मध्‍यप्रदेश का मौसम शुष्‍क और ठंडा रहेगा. कुछ जिलों में हल्‍की बारिश होने की संभावना है.

पूर्वी और उत्‍तर पूर्वी भारत (East and North East India Weather Update)

-उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में हल्‍की से मध्‍यम बारिश हो सकती है.

-18, 19, 20 नवंबर को पश्चिम बंगाल के गंगीय इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी.

-19, 20 नवंबर को झारखंड और दक्षिणी बिहार के कई जिलों में हल्‍की बारिश हो सकती है.

-छत्‍तीसगढ़ में बारिश कई इलाकों में जारी रहेगी.

-बिहार, पूर्वी उत्‍तर प्रदेश शुष्‍क रहेगा.

-सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड पूरी तरह शुष्‍क रहेंगे.

-मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्‍की बारिश हो सकती है.

कड़ाके की ठंड झेलने को रहें तैयार, कुछ दिनों में तेजी से नीचे गिरेगा पारा!

दक्षिण भारत (South India Weather Update)

-केरल में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां जारी हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसी गतिविधियां बनी हुई हैं. तमिलनाडु और कन्‍याकुमारी में बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम हुई हैं.

-16 नवंबर से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है.

-तमिलनाडु के आंतरिक जिलों में साइक्‍लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है.

-दक्षिण भारत में बने हुए लो प्रेशर एरिया अब डिप्रेशन बन जाएगा, जोकि धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और ज्‍यादा सशक्‍त होगा. संभावना है कि यह समुद्री चक्रवात का रूप ले, लेकिन अब ये हाई डिप्रेशन में भी रहा तो तटीय तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के तटों पर भारी से भारी बारिश इसकी वजह से हो सकती है.

-17 से 19 नवंबर के बीच में आंध्र प्रदेश के आंतरिक जिलों, कर्नाटक और तेलंगाना में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.