नई दिल्‍ली. दिल्‍ली के साथ आसपास के इलाकों में हल्‍की बारिश (Delhi-NCR Weather) का सिलसिला जारी है. इस वजह से ठंड में इजाफा हुआ है. वहीं, वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (SAFAR) के मुताबिक, दिल्ली का आज वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 90 है, जो संतोषजनक श्रेणी (Satisfactory Category) में है. इससे पहले शनिवार को शनिवार को राजधानी का AQI 132 ‘मध्यम श्रेणी’ में रहा था. वहीं, शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 273 ‘खराब’ श्रेणी में था. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्‍ली-एनसीआर में आज भी हल्की से मध्यम बारिश (Rain) जारी रहेगी, तो आसमान में बादल छाए रहेंगे.

कुछ समय पहले मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, बहादुरगढ़, गाजियाबाद, इंदिरापुरम और नोएडा के आसपास के इलाकों में भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होने का अनुमान जताया था.

आईएमडी के अनुसार, एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्‍ली समेत पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 9 जनवरी तक हल्की से मध्यम बारिश होगी. इस दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तरी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह भारी बारिश भी हो सकती है. वहीं, 9 जनवरी के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान के साथ-साथ हवा की गति में धीरे-धीरे कमी के कारण दिल्‍ली की हवा की गुणवत्ता खराब होने की संभावना है, ये सभी प्रदूषकों के कम फैलाव के लिए जिम्मेदार होते हैं.

#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from GT Karnal road pic.twitter.com/lwYriYAhwu

— ANI (@ANI) January 9, 2022