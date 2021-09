नई दिल्‍ली. राजधानी दिल्ली (Delhi Weather News) में सोमवार को करीब 11 बजे हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है. इस समय दिल्‍ली के राजाजी मार्ग समेत कई जगह बारिश हो रही है. यही नहीं, आज सुबह मौसम विभाग ने दिल्‍ली और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई थी. इसके अलावा मौसम विभाग ने सोमवार और बुधवार के लिए ग्रीन, तो अन्य दिनों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है.

बता दें कि रविवार को लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा था. हालांकि इस दौरान दिल्‍ली और आसपास के इलाकों में कुछ जगह बूंदाबांदी और हल्‍की बारिश हुई थी. वहीं, आज की सुबह की शुरुआत सूरज निकलने के साथ हुई है. इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्‍ली समेत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में 10 सितंबर तक हल्‍की बारिश जारी रहने की संभावना जताई है.

#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from Rajaji Marg area.

As per India Meteorological Department (IMD), Delhi will witness ‘partly cloudy sky, very light rain/thundershowers’ today pic.twitter.com/8wgkM330gQ

