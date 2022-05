Weather Update: दिल्ली में तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश, पेड़ गिरने से कई जगह ट्रैफिक जाम

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार की तरह सोमवार शाम को भी मौसम ने अचानक करवट बदली और आसमान में देखते ही देखते काले बादल छा गए. फिर, तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश भी शुरू हो गई. इससे मौसम सुहाना हो गया और लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की. वहीं, बारिश की वजह से कई जगह रास्तों पर जलभराव भी हो गया. इससे सड़कों पर जाम लग गया. जानकारी के मुताबिक, विजय चौक, दिलशाद गार्ड, मालवीय नगर, लोधी रोड और दिलशाद कॉलोनी सहित कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है. वहीं, फिरोजशाह रोड पर कई पेड़ गिर गए हैं. भारी ट्रैफिक जाम हो गया है. ट्रैफिक का मूवमेंट आगे नहीं बढ़ पा रहा है. यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है.

दरअसल, कुछ देर पहले ही दिल्ली के क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र (आरडब्ल्यूएफसी) ने कहा था कि दिल्ली सहित इसके आसपास के राज्यों में अगले 2 घंटे के अंदर जोरदार बारिश हो सकती है. उसके अनुसार, अगले 2 घंटों के दौरान पश्चिम, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में 30-50 किमी / घंटा की गति के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होने की संभावना है. इस दौरन गरज के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी.

#WATCH | Delhi gets a relief from scorching heat with a heavy downpour & thunderstorm. Visuals from National Media Centre. pic.twitter.com/7ZZuf05GMg

— ANI (@ANI) May 30, 2022