WhatsApp: अब आप घर बैठे ही Covid वैक्सीन का स्लॉट व्हाट्सएप से ऐसे बुक करा सकते हैं

नई दिल्ली. भारत में कोविड टीकाकरण ( Covid- 19 Vaccinations) अभियान की रफ्तार अब तेज पकड़ने लगी है. विशेषज्ञों (Experts) की मानें तो कोरोना महामारी (corona penemidic) से बचाव का एक मात्र तरीका वैक्सीनेशन ही है. वैक्सीनेशन के लिए वैसे तो कोविन (CoWin) के अलावा भी कई ऐप्स हैं जो आपको कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्टर करने का मौका देती है. आपको स्लॉट्स (Vaccinations Slots) की जानकारी के लिए पहले से ही कई तरह के वेबसाइट्स और ऐप्स उपलब्ध हैं. इसके बावजूद मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने (Health Minister Mansukh Mandaviya) ने स्लॉट्स बुक करने का एक और तरीका लोगों के सामने रखा है. अब आप व्हाट्सएप (WhatsApp) के जरिए भी MyGovIndia कोरोना हेल्पडेस्क को ‘बुक स्लॉट’ लिख कर भेजेंगे तो आपका वैक्सीनेशन स्लॉट बुक हो जाएगा. इसके लिए आपको मोबाइल नंबर 9013151515 पर व्हाट्सएप करना होगा. आप खुद ही ओटीपी से सत्यापित कर अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं.

WhatsApp से अब कराएं अपना स्लॉट बुक

बता दें कि देश में 1 मई से 18-45 आयु वर्ग के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है. केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि वैक्सीन स्टॉक की कमी न हो. हालांकि, अभी भी कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं. जैसे वैक्सीन प्रभावी है कि नहीं, अगर वैक्सीन लगाएंगे तो कहां जाना होगा, इस तरह की जानकारी भी आप इसी मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कर हासिल कर सकते हैं.

Paving a new era of citizen convenience.

Now, book #COVID19 vaccine slots easily on your phone within minutes.

🔡 Send ‘Book Slot’ to MyGovIndia Corona Helpdesk on WhatsApp

🔢 Verify OTP

📱Follow the steps

Book today: https://t.co/HHgtl990bb

— Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) August 24, 2021