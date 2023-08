नई दिल्ली. कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने मंगलवार को दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है. उन्होंने कहा, ‘जब मैंने कहा कि अध्यादेश (दिल्ली एनसीटी सेवाएं) सही है और वह (अरविंद केजरीवाल) खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले थे.’

कांग्रेस नेता ने समाचार एजेंसी एएनआई से आगे कहा, ‘अगर उन्हें दिल्ली का प्रशासन करने में कोई समस्या थी, तो क्या वह शिक्षा विभाग या स्वास्थ्य विभाग में कुछ कर सकते थे. उन्हें दिल्ली प्रशासन से कोई लेना-देना नहीं है, वह तो सिर्फ अध्यादेश का विरोध कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे.’

#WATCH | Delhi: “When I said that the ordinance (Delhi NCT services) is right and that he (Arvind Kejriwal) was trying to save himself as they had corruption cases against them. If he had any issue in administering Delhi, he could have done something in the education department… pic.twitter.com/APxh8XThnf

— ANI (@ANI) August 15, 2023