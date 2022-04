Delhi Airport: कोरोना के बाद बढ़ा फुटफॉल, दिल्ली विश्व का तीसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट

Delhi Airport के टर्मिनल 1 में new arrivals बदला-बदला नजर आएगा, यहां जानें

नई दिल्ली. कोरोना के बाद से एक बार फिर सभी की लाइफ ट्रैक पर आने लगी है. सफर (Travelling Percent) करने का प्रतिशत भी पिछले दिनों के मुकाबले बढ़ गया है. हवाई यात्रा (By Air) की बात करें तो अब काफी संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं. इस कड़ी में दिल्ली एयरपोर्ट (Delhi Airport) पर भी पिछले कुछ समय में फुटफॉल बढ़ा है. यू​के की ग्लोबल ट्रैवल डेटा प्रोवाइडर कम्पनी ओएजी (Global Travel Data Provider Company, OAG) के अनुसार मार्च के आंकड़ों को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट विश्व का तीसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट (3rd Most Busiest Airport in World) है. वहीं, दो साल पहले आई मार्च की रैकिंग में दिल्ली 20वें पायदान पर था.

आंकड़ों मुताबिक मार्च में 3.5 मिलि​यन सीट्स (3.5 Million Seats) रहीं जो कि फरवरी के मुकाबले 18 प्रतिशत ज्यादा है. सबसे बिजी एयरपोर्ट की बात करें तो वह अटलांटा का हार्ट्सफील्ड 4.5 मिलियन, इसके बाद दुबई एयरपोर्ट 3.7 मिलियन के साथ दूसरे स्थान पर है. टाइम्स आॅफ इंडिया की खबर के अनुसार पिछल दिनों कोरोना महामारी के कारण ट्रैवल रिस्ट्रीक्शंस थे, इस कारण टैवलिंग बिजनेस पर काफी असर पड़ा था. मार्च 2022 के लिस्ट में इस बार दोहा, डबलिन, न्यूयॉर्क और मेड्रिड ने भी स्थान बनाया है. दिल्ली ने 2019 के मुकाबले 6 स्थानों की छलांग लगाई है और तीसरे स्थान पर कब्जा जमाया है. मिनिस्ट्री आॅफ सिविल एविऐशन के अनुासर 6 नवम्बर 2021 से 3 जनवरी 2022 तक तीन लाख डोमेस्टिक पैसेंजर्स ने प्रतिदिन उड़ान भरी है.

जनवरी के पहले सप्ताह के बाद कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) के कारण एक बार फिर पैसेंजर्स की संख्या पर प्रभाव पड़ा था. लेकिन अब एक बार फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर आवाजाही पुरानी तरह शुरू हो गई है. यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में बिजनेस में बढ़ोत्तरी होगी.

