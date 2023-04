नई दिल्ली. हाल ही में दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में अपनी फैशन को लेकर सुर्खियां बटोरने वाली एक लड़की (Bikini Girl) ने अब इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है. रिदम चनाना (Rhythm Chanana) के रूप में पहचानी जाने वाली लड़की को सार्वजनिक जगह पर ब्रालेट टॉप और मिनी स्कर्ट पहनने के लिए खूब आलोचना की गई. हालांकि लड़की ने अपने पहनावे का अब बचाव किया है.

अपने बचाव में लड़की ने कहा है कि उसे इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं. उसने कहा है कि यह उसकी व्यक्तिगत पसंद है कि वह क्या पहनना चाहती है. इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू के दौरान रिदम चनाना ने अपने पहनावे का बचाव किया और कहा, ‘मैं क्या पहनना चाहती हूं, यह मेरी स्वतंत्रता है.’

No she is not @uorfi_pic.twitter.com/PPrQYzgiU2

— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) March 31, 2023