बाइक से पेट्रोल निकाला और फिर लगा दी आग! देखें दिल्ली की इस महिला का चौंकाने वाला VIDEO

नई दिल्ली. दिल्ली के साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के जैतपुर थाना क्षेत्र में कल रात एक महिला आगजनी करती नजर आई. इस घटना में बाइक फूंकने का सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. दिल्ली पुलिस ने बाइक को पेट्रोल छिड़ककर आग लगने वाली महिला को हिरासत में ले लिया है. पुलिस के अनुसार, इस घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया है. इसमें महिला को बाइक से ही पाइप से पेट्रोल निकालने, उसे बाइक पर छिड़कने और फिर आग लगाते हुए देखा जा सकता है.

जानकारी के मुताबिक यह मामला दिल्ली के साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के जैतपुर थाना क्षेत्र का है. यहां कल रात एक महिला बाइक से पेट्रोल निकाल कर आग लगाती हुई दिख रही है. सीसीटीवी वीडियो में महिला धीरे धीरे चलती हुए सुनसान गली में घर के दरवाजे के बाहर खड़ी बाइक के पास जाती दिख रही है. आस पास देखने के बाद वह बाइक के पास बैठ जाती है और उससे पेट्रोल निकालना शुरू कर देती है. बाइक से पेट्रोल निकालने के बाद महिला उसे बाइक पर छिड़क देती है. इसके बाद वह उसमें आग लगा देती है और बाइक आग के गोले में तब्दील हो जाती है.

#WATCH | A woman was found taking out petrol from a bike and setting it on fire in Jaitpur police station area of Delhi’s South East District last night. She was later trying to put another bike on fire during which locals caught her and handed her over to police: Delhi Police… pic.twitter.com/EXqSZ1f8nQ

— ANI (@ANI) May 12, 2023