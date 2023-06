गौंडा. भाजपा सासंद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. लगातार महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतरमंतर में धरना भी दिया और गृहमंत्री अमित शाह से लेकर खेलमंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की गई. दिल्ली पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया. वहीं, अब यूपी के गौंडा में कुछ महिलाएं अध्यक्ष बृजभूषण शरण के समर्थन में आई हैं.

एक निजी चैनल से बातचीत में महिला ने अध्यक्ष बृजभूषण शरण का बचाव करते हुए कहा कि हम देखने में महिला पहलवानों से ज्यादा अच्छी हैं और लेकिन हमें तो कभी सांसद ने नहीं बुलाया है. एक पुरुष समर्थक ने कहा कि महिला पहलवान देखने में सामान्य हैं. सांसद तो खुबसूरत महिलाओं को बुला सकते हैं. सांसद जी अगर महिला प्रेमी होते तो किसी को भी रात को बुला लेते.

उधर, दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न केस में जांच के लिए 5 देशों से मदद मांगी है. दिल्ली पुलिस ने पांचों देशों के कुश्ती महासंघों को पत्र लिखा है और वीडियो और फोटो की मांग की है.बता दें कि पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर इंडोनेशिया, बुल्गारिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया और किर्गिस्तान में आयोजित टूर्नामेंट के दौरान यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. दिल्ली पुलिस ने इन देशों के रेसलिंग महासंघों को पत्र लिखकर टूर्नामेंट के वीडियो फुटेज और एथलीटों के ठहरने के स्थान का वीडियो मांगे हैं.

